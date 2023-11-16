Фигурант дела о покушении на Соловьёва отправлен на принудительное лечение

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Военный суд отправил Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, на принудительное лечение. Об этом попросил государственный обвинитель.
Прокурор Милана Дигаева попросила суд освободить Стрижакова от наказания и направить в специализированный стационар для прохождения принудительного лечения. Ранее результаты психолого-психиатрических экспертиз указали на то, что Стрижаков не в состоянии осознавать свои действия. Кроме того, он страдает от наркозависимости.
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