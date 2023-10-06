Филиппо: Избрание Трампа спикером палаты ударит по Зеленскому

Глава французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что если Дональд Трамп займет место спикера палаты представителей, то такое событие станет для Украины огромным ударом, в том числе и для президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.
«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!», — говорится в публикации.
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