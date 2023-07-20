Филиппо назвал безумием требование Зеленского о новых поставках техники

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием требование украинского лидера Владимира Зеленского о новых поставках западной техники, на своей странице в Twitter.
«Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?», - прокомментировал ситуацию Филиппо.
Ранее Филиппо заявил, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину после провала контрнаступления ВСУ. По мнению политика, провал украинского наступления можно констатировать уже сейчас. Именно поэтому Филиппо призвал стороны конфликта к мирным переговорам.
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