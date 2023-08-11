Филиппо: Переброска войск Польши приведет к мировой войне

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Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отправка польских военных на границу с Белоруссией приведет к третьей мировой войне.
«Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней», - отметил Филиппо.
При этом он назвал подобное поведение поляков сумасшествием и призвал их остановить.
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