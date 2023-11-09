Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать своё место Украине

Президент России Владимир Путин 9 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан. Как рассказал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обеим странам предстоит «сверка часов» по всему комплексу отношений Москвы и Астаны.

В столице Казахстана Путин встретится с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы — вначале в узком, а затем и в расширенном составах делегаций. После этого запланировано подписание ряда межгосударственных документов.