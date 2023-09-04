Филиппо заявил, что Макрон доведет французский народ до смерти своей политикой по Украине

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Глава Франции Эммануэль Макрон продолжает выделять огромные деньги в помощь Украине, совершенно забывая о проблемах своего народа, заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.
«Помните, что с января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине Зеленского триста миллионов евро!», - прокомментировал ситуацию Филиппо.
Политик также напомнил, что благотворительная организация Restos du Cœur, которая во Франции занимается сбором продуктов для нуждающихся граждан, испытывает дефицит в 35 миллионов евро.
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Евгения Парфентьева