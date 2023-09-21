Во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского нужно остановить, иначе его действия приведут к катастрофе. Об этом он написал в соцсети X.
Филиппо подчеркнул, что президент Украины совершил своеобразный «подвиг», оттолкнув страну, больше остальных помогавшую Киеву и принявшую миллион украинских беженцев. Это в очередной раз доказывает райне своенравный и местами безумный характер Владимира Зеленского, который никогда не захочет мира и доведет до катастрофы, если его не остановить, заключил политик.
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