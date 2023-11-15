Financial Times: Дания будет блокировать танкеры с российской нефтью

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Дания может начать проверять и, возможно, блокировать суда с российской нефтью, проходящие через ее воды. Таковы новые планы Евросоюза.
В публикации уточняется, что 60% нефти и нефтепродуктов из России, которые направляются на международные рынки Балтийским морем, следуют через датские проливы. Еврокомиссия и власти Дании пока отказались от комментариев на данную тему.
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Александр Бойцов