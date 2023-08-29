Financial Times: В Польше недовольны Байденом из-за украинского зерна

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Уполномоченная правительства Польши по сотрудничеству с Украиной Ядвига Эмилевич подвергла нелицеприятной критике президента США Джо Байдена. Причиной ее недовольства стала ситуация с украинским зерном.
Газета отмечает, что подобное заявление в адрес США — большая редкость в устах политика из Центральной или Восточной Европы. И такая критика говорит о более глубоких разногласиях между Польшей и Соединенными Штатами, хотя они и выступают вместе за поддержку Украины.
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Александр Бойцов