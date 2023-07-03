Финляндия модернизирует железную дорогу для переброски сил НАТО

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Власти Финляндии начали модернизировать железную дорогу для ускоренной переброске войск НАТО к российской границе. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией», — говорится в материале.
Кроме того, реализация новых оборонных планов НАТО, подписать которые планируют в рамках саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля, предусматривающие действия на случай военного конфликта с РФ, займет много лет.Об этом заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.
По его словам, блок будет воспринимать Россию, как довольно серьезную угрозу. Он выразил уверенность в том, что такая тенденция предоставит НАТО время.
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Андрей Гаврилов