Финляндия надеется на помощь Китая в расследовании инцидента с Balticconnector

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Финские власти рассчитывают получить от Китая помощь и содействие в расследовании эпизода с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё.
Ниинистё подчеркнул, что финская сторона считает важным и даже настаивает на том, чтобы следователи из Финляндии также принимали участие в расследовании инцидента с газопроводом, так как Финляндия, несомненно, является наиболее заинтересованной стороной.
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Александр Бойцов