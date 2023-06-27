Фото: iStock/naumoid
Правительство Финляндии намерено ужесточить ограничения на въезд для россиян
Финляндия намерена ужесточить ограничения на въезд граждан России. Соответствующая информация содержится в сообщении правительства, пишет телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».
По данным портала, правительство убеждено в том, что поездки российских граждан могут поспособствовать созданию угрозы международным отношениям Финляндии. В связи с этим, властями было принято решение о продолжении ужесточений, связанных с ограничениями на поездок россиян.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Латвия с 26 июня прекратила выдачу любых виз россиянам.
По данным портала, правительство убеждено в том, что поездки российских граждан могут поспособствовать созданию угрозы международным отношениям Финляндии. В связи с этим, властями было принято решение о продолжении ужесточений, связанных с ограничениями на поездок россиян.
Анастасия Крестьянова