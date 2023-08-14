Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск близ границ

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Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что Финляндия не беспокоится из-за российских планов по увеличению численности войск на границе с государством. Об этом пишет газета Financial Times.
Напомним, ранее глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу заявил, что создание Ленинградского и Московского военных округов позволит усилить группировки российских войск на западных границах страны. Это сейчас особенно важно, так как после вступления в НАТО Финляндии и в ближайшей перспективе Швеции протяженность границы России с Североатлантическим альянсом увеличится вдвое.
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