Финляндия не запретила въезд в страну на российских автомобилях

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Финляндия пока не присоединилась к рекомендации Евросоюза, согласно которой россияне больше не могут въезжать на территорию страны на автомобилях, чьи номера зарегистрированы в РФ. Об этом заявила руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сказала Пиа Сариваара.
Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. Российское посольство в Германии неоднократно указывало на случаи изъятия немецкими таможенниками у граждан России принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита.
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Элина Позднякова