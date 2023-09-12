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Финляндия не запретила въезд в страну на российских автомобилях

12 сентября 2023, 15:14
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Финляндия пока не присоединилась к рекомендации Евросоюза, согласно которой россияне больше не могут въезжать на территорию страны на автомобилях, чьи номера зарегистрированы в РФ. Об этом заявила руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сказала Пиа Сариваара.

Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. Российское посольство в Германии неоднократно указывало на случаи изъятия немецкими таможенниками у граждан России принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита.

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#вещи
#запрет
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#евросоюз
#посольство
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ЕС исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова
12 сентября 2023, 15:21

Фото: iStock/designer491

Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции Евросоюза (ЕС) против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения 8 апреля 2022 года.

Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во всем мире смеются над политикой санкций Европы против России. Венгерские власти не единожды выступали против введения новых санкций против России. 

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#ес
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Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины
Шмыгаль: Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна
12 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/alexis84

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. Об этом Шмыгаль написал в социальной сети X.
Шмыгаль отметил, что Киев придерживается своих обязательств по праву ВТО. Он также добавил, что Украина дорожит поддержкой польского народа, однако при нарушении торгового права Киев будет вынужден обратиться в арбитраж ВТО.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, даже Еврокомиссия примет иное решение. Он подчеркнул, что ясно дал понять еще в июле, что Польша не допустит открытия новых сельскохозяйственных рынков, независимо от того, какое решение примет ЕС.

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#министр
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#импорт
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#киев
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Замминистра энергетики Мочальников заявил о проблемах европейцев из-за отказа от угля РФ
12 сентября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников заявил, что европейцы устроили себе серьёзные проблемы после отказа от российского угля.
А вот российская угольная промышленность, по его словам, смогла достойно выдержать санкционное давление. Компании смогли адаптироваться к новым условиям и найти новых партнёров.

«На состоянии отрасли позитивно отразился рост мировых цен. Отказавшись от российского угля, европейцы устроили себе проблемы. Их политика вызывала дефицит сырья, что привело к удорожанию энергоресурса на глобальном рынке», — пояснил в беседе с RT Мочальников.

При этом, Запад уже признаё1т и то, что ошибался по поводу военных сил России, недооценивая её. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

«Мы сейчас видим заявления, что, мол, «мы недооценили русские минные поля, мы недооценили упорство и самоотверженность русских солдат, мы недооценили значение роли кустарников на передовой» и т.д. То есть это очевидное признание их собственных ошибок», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Рожин.

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#политика
#промышленность
#компании
#запад
#экономика
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Клишас рассказал о подготовке поправок в закон о выборах президента
12 сентября 2023, 14:20

Фото: РИА Новости / Совет Федерации РФ

Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) «точечно работают» над поправками в закон о выборах президента РФ. Масштабные изменения не планируются, заявил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Да, идет совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования», — приводят слова сенатора ТАСС.
По словам председателя, крупных преобразований в законе о выборах президента России не будет, поправки примут осенью. 

Выборы президента пройдут в третье воскресенье марта 2024 года, Владимир Путин будет принимать решение о своей кандидатуре в выборах президента не раньше конца 2023 года. 

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#выборы
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#закон
#совет федерации
#поправки
#рф
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Кореевед Воронцов назвал напряжённой обстановку в России и КНДР
Кореевед Воронцов раскрыл, зачем Шойгу собирается в КНДР
12 сентября 2023, 13:57

Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan

В переговорах президента России Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына будет участвовать министр обороны РФ Шойгу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее западные СМИ сообщали, что лидеры стран могут обсуждать поставки вооружения.
Кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отметил, что разговоры о поставках вооружения – это спекуляция Запада. Эксперт рассказал «Радио 1», что у России и КНДР есть и другие темы для обсуждения.
«Ситуация тревожная и на корейском полуострове, и в России, — у нас идёт открытый военный конфликт, у них тоже нарастает напряжённость, всё находится на грани конфликта. Так что не только дипломатам, но и военным есть что обсудить», — сказал Воронцов.
По словам эксперта, КНДР стала для России партнёром в политическом, экономическом и военном плане. Это одна из немногих стран, которая поддерживает Москву на международной арене.
«На политическом уровне у нас полное единство мнений, солидарность, Ким Чен Ын нас активно поддерживают с начала специальной военной операции. Корея – одна из немногих стран, которая голосуют против резолюций в отношении России в генассамблеи ООН. Там громко говорят, что это США развязали конфликт», — заметил Воронцов.
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#конфликт
#кндр
#россия
#ким чен ын
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Чубайса заметили в аэропорту Риги после высказывания Путина о нем
12 сентября 2023, 13:17

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс замечен в аэропорту в Риге после высказываний президента России Владимира Путина о нем. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Глава России в рамках встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ рассказал о «финансовой дыре» в капитале «Роснано». По словам президента Анатолий Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей. Путин предполагает, что экс-глава может бояться уголовного дела, но по «Роснано» таковых сейчас нет.

Сообщается, что Чубайса заметили в рижском аэропорту во время вылета самолетов в Амстердам и на Анталью. 

Напомним, что ранее Чубайс опроверг обмен временного удостоверения личности в Израиле на постоянное. СМИ Израиля сообщали, что Анатолий с женой подали запрос на получение долгосрочных документов.

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#вэф
#путин
#заявление
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Постпредство при ЕС: союз хочет сделать въезд для россиян фактически невозможным
12 сентября 2023, 13:00

Фото: iStock/butenkow

В постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.

Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. 

Напомним, представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри сообщил, что в Европейской комиссии заявили, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, которые въезжают на территорию Евросоюза, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций. 

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#вещи
#запрет
#страны
#отношения
#импорт
#ес
#евросоюз
#ек
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В офисе Зеленского оскорбили ООН и МАГАТЭ
Подоляк: ООН и МАГАТЭ – фиктивные организации с мусорными оценками
12 сентября 2023, 12:59

Фото: iStock/sandsun

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк крайне резко высказался об ООН и МАГАТЭ. Об этом сообщает «Новое издание».
По его словам, ООН – это «контора по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест он назвал лишь фиктивными организациями, которые просто дают «мусорные оценки». 

Кроме того, Подоляк выразил уверенность в том, что при отсутствии этих организаций решение любых вопросов было бы более оперативным и эффективным. 

Напомним, некоторое время назад Подоляк нелестно высказывался и о Ватикане. Он заявлял, что посредничество Ватикана по Украине невозможно в связи с «пророссийскостью» папы.

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#оон
#магатэ
#украина
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В Сенате США призвали расследовать отказ Маска включать Starlink вблизи Крыма
12 сентября 2023, 12:35

Фото: iStock/AdrianHancu

Сенатор США Элизабет Уоррен потребовала начать расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск сообщил, что ограничил для украинских войск работу Starlink в районе Черного моря, передает Bloomberg.
Уоррен призвала Конгресс расследовать эту ситуацию, а также заявила, что США необходимы «адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером». Политик подчеркнула, что Минобороны США должно пересмотреть контракт с компанией Илона Маска.

Напомним, ранее бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. В какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения.

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