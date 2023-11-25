Финляндия отказалась от политических дискуссий с Россией по ситуации на границе

Северная Македония разрешит самолетам из России прибывать в страну в течение трех дней на случай визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ, которая должна пройти в столице страны Скопье с 29 ноября по 1 декабря 2023 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.