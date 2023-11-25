Финляндия отказалась от политических дискуссий с Россией по ситуации на границе

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Правительство Финляндии не собирается вести политические дискуссии с Россией, касаемо ситуации на восточной границе. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, чьи слова приводит финское общественное вещание Yle.
Политик отметил, что Финляндия готова исключительно к ведению диалога на дипломатическом уровне, никаких политических дискуссий не предполагается.
Орпо также добавил, что финская сторона не намерена способствовать переговорам по ситуации на границе.
Ранее погранохрана Финляндии сообщала, что российские и финские пограничные уполномоченные представители регулярно встречаются для ведения переговоров. Однако на данный момент прийти к конкретным решениям для урегулирования ситуации на границе не удалось.
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Орпо также добавил, что финская сторона не намерена способствовать переговорам по ситуации на границе.
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Анастасия Чинкова