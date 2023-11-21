Финляндия приняла первые решения по беженцам, следующим из России

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Первые решения по беженцам, принятые миграционными органиами Финляндии, были отрицательными. Об этом в беседе с Yle заявил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Антти Лехтинен.
Он сообщил, что беженцы, следовавшие с территории России, получили отказ. В ближайшее время они будут возвращены на родину.
Отмечается, что чаще всего с территории России в Финляндию пытаются попасть граждане Эфиопии, Египта и Йемена.
Также Лехтинен рассказал, что первые беженцы из России начали прибывать к границе в августе этого года. За прошедшие три месяца границу пытались пересечь свыше 700 человек.
В результате большого наплыва беженцев, которые требуют убежища, власти Финляндии приняли решение закрыть четыре крупнейших контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе.
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Отмечается, что чаще всего с территории России в Финляндию пытаются попасть граждане Эфиопии, Египта и Йемена.
В результате большого наплыва беженцев, которые требуют убежища, власти Финляндии приняли решение закрыть четыре крупнейших контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе.
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Анастасия Чинкова