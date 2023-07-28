Финляндия прекращает прием заявлений на выдачу виз

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С 1 августа Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге, в том числе через визовые центры VSF.
Визовый центр Финляндии прекратит обслуживание клиентов в генконсульстве в Санкт-Петербурге с 1 сентября. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Отмечается, что прием заявлений на визы будет прекращен с 1 августа. Отмечается, что мера введена из-за ограниченности ресурсов финской стороны.
Россияне смогут разрешать визовые вопросы через организацию финской стороны в Москве.
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Отмечается, что прием заявлений на визы будет прекращен с 1 августа. Отмечается, что мера введена из-за ограниченности ресурсов финской стороны.
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Анастасия Крестьянова