Финляндия ужесточит правила въезда для некоторых россиян

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В МИД Финляндии заявили, что с 10 июля страна ужесточит правила въезда для абитуриентов, владельцев недвижимости из России и тех, кто приехал в страну с деловыми целями.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии убеждено в том, что поездки российских граждан могут поспособствовать созданию угрозы международным отношениям Финляндии. В связи с этим властями было принято решение продолжать ужесточать ограничения для россиян.
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