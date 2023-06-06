Финляндия выдворит часть работников российского посольства из страны

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«Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сообщил, что Швеция имеет право вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приёме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.