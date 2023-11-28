Финляндия определила судьбу всех КПП на границе с РФ

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Финляндия закроет все КПП на российской-финской границе с полуночи 30 ноября до 13 декабря для граждан, которые ищут убежища. Такле заявление сделал премьер-министр страны Петтери Орпо, передает Yle.
Подать заявления на предоставление международной защиты в это время будет невозможно ни в одном из пунктов пересечения на сухопутной границе между Россией и Финляндией.
При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро.
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При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.
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Элина Позднякова