Финляндия закроет генконсульство России в Турку

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Финляндия отзовет согласие на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте президента страны.
Данное решение стало ответом на предыдущие действия Москвы, сказано в релизе. Напомним, российский МИД объявил о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. В связи с отзывом на согласие деятельности финского генконсульства Россией, Финляндия прекратит работу генконсульства в РФ.
В заявлении финской стороны говорится, что согласие на работу консульства России будет отозвано 1 октября.
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Данное решение стало ответом на предыдущие действия Москвы, сказано в релизе. Напомним, российский МИД объявил о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. В связи с отзывом на согласие деятельности финского генконсульства Россией, Финляндия прекратит работу генконсульства в РФ.
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Анастасия Крестьянова