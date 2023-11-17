Финляндия закроет КПП на границе с РФ: как пересечь границу и в чем обвинили Россию

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Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Редакция «Радио 1» расскажет, почему власти страны ввели такие меры, что об этом сказали в российском МИД, и как россияне смогут пересекать российско-финскую границу.
Какие КПП будут закрыты
О закрытии четырех пропускных пунктов на границе с Россией объявил кабинет министров Финляндии. В сообщении властей говорится, что ограничения будут введены с 18 ноября до 18 февраля. Закрыты будут КПП, расположенные на восточной границе Финляндии. Правительство ограничит пропуск граждан через КПП Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленинградской области и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.
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Почему Финляндия закрыла КПП с Россией
МИД Финляндии объяснил решение о закрытии КПП с Россией въездом мигрантов, которые пересекают границу незаконно. Глава внешнеполитического ведомства страны Мари Рантанен заявила, что меры были предприняты из-за ухудшения ситуации на восточной границе. Она также добавила, что власти будут готовы перейти к «более решительным мерам» в случае такой необходимости.
Заявление о наплыве мигрантов Финляндия сделала 14 ноября. Власти страны сообщили, что причиной, по которой значительное количество граждан хотят въехать на территорию страны, состоит в «изменившейся политики России». Глава финского МИДа пояснил, что речь идет о пропуске лиц на территорию Финляндии без документов. Министр также подчеркнул, что большинство мигрантов на российско-финской границе из Ирака, Йемена и Сирии.
Пограничная служба Финляндии прежде сообщила, что самое большое количество мигрантов прибыло в страну через Россию. По информации ведомства, количество мигрантов за сутки превысило 50 человек. Иностранцы запросили у финской стороны убежища.
Реакция России на закрытие КПП
Доводы финской стороны о том, что к наплыву мигрантов причастна Россия, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные заявления являются дезинформацией. Захарова подчеркнула, что Финляндия может обратиться к России, если действительно намерена решить проблему незаконной миграции, чтобы действовать совместно.
Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами
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С 16 сентября текущего года вступил в силу запрет о въезде на территорию страны машин с российскими номерами. Аналогичные запреты прежде ввели в Германии, Литве, Латвии и Эстонии. Ограничения распространяются на автомобили, вместимость которых менее десяти пассажиров.
Как въехать из России в Финляндию
Пересечь российско-финскую границу можно на автобусе, который следует из Петрозаводска в Хельсинки. Первый ближайший рейс запланирован на 19 ноября. Отправиться в Финляндию можно самолетом через третьи страны. Например, через Ереван.
Пересечь границу также возможно через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Вартиус — Люття. Однако важно передвигаться на автомобиле с номерами, зарегистрированными не в России.
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Анастасия Крестьянова