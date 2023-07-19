Финляндия закрывает российское посольство в Турку

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Финляндия отзовёт согласие на работу российского генконсульства в городе Турку с 1 октября в ответ на закрытие своего посольства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в канцелярии финского президента.
6 июля сообщалось, что генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге высылает девятерых финских дипломатов из России и с 1 октября закрывается. Такие меры приняты в ответ на аналогичную ситуацию со стороны Финляндии, когда были возвращены на родину девять российских послов. Хельсинки объяснили это тем, что российские коллеги нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
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Анастасия Чинкова