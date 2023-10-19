Финляндия запретила продавать недвижимость гражданам России

Венгрия может стать троянским конём России в Евросоюзе и НАТО. Об этом заявил председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу в беседе с порталом ERR.

Ранее, президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Китае. По словам венгерского представителя, страна не намерена отворачиваться от России и заинтересована в продолжении сотрудничества.Он отметил, что такое сотрудничество стран может привести к тому, что Венгрия начнёт блокировать решения, направленные на укрепление безопасности и обороны Евросоюза и на помощь Украине.Орбан заверил Путина, что Венгрия никогдаОрбан заявил, что отношения РФ и ВенгрииСийярто раскритиковал премьера Эстонии за