Финляндия запретила продавать недвижимость гражданам России

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Финские власти приняли решение заблокировать три сделки по приобретению недвижимости покупателями из России. Запрет касается двух объектов в городе Руоколахти и одного — в Китее.
Отношения Финляндии и России серьезно охладели и стремительно приближаются к абсолютному нулю. Финский бизнес почти полностью ушел с российского рынка, прекратилось железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Кроме того, в Северной столице закрылось генеральное консульство Финляндии.
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Александр Бойцов