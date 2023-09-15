Финляндия запретит въезд машин с российскими номерами 16 сентября

Фото: istock / Alicia_Garcia
Фото: istock / Alicia_Garcia
Фото: iStock/klenger
«В то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», — заявил он.
Фото: сайт Кремля
Фото: сайт Кремля
«Они (страны Запада) спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы, вы об этом тоже говорили, воинские части, готовые зайти в Украину», -заявил Лукашенко.
Фото: РИА Новости / Михаил Метцель
Фото: сайт Кремля
«Хочу сказать, что это чушь полная», - заявил Путин журналистам, комментируя подобные утверждения, звучащие в странах Запада.
Фото: сайт Кремля
Фото: РИА Новости / Михаил Метцель
Фото: РИА Новости / Михаил Метцель
«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве на троих: Северная Корея, Россия — и кусочек для Белоруссии найдётся», — высказался лидер Белоруссии .Александр Лукашенко также добавил, что наблюдал за последними рабочими днями Владимира Путина и ему было видеть их с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный.
Фото: сайт Кремля