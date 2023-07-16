Финляндию ждут проблемы в будущем из-за вступления в НАТО

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Вступление Финляндии в НАТО повлечёт за собой серьёзные проблемы в будущем. Об этом написал обозреватель Сеппо Варьюс для Ilta-Sanomat.
«В ближайшие 50 лет не обойдется без сюрпризов. Вполне возможно, что о сегодняшнем выборе потом придется сильно пожалеть», — заявил он.Журналист считает, что главным поводом для вступления Финляндии в альянс стала мнимая угроза со стороны России, а не идеологические причины.
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Анастасия Чинкова