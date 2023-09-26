Финны почувствовали последствия от вступления в НАТО и поддержки Украины

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Финляндия осознала, что участие в НАТО - это очень дорого и не менее сложно, несмотря на то, что присоединение к альянсу прошло довольно быстро, так пишет The New York Times.
Согласно статье, финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе является довольно сложной, дорогой и политизированной. При этом подчеркивается, что быстрое присоединение к НАТО было для Финляндии самой лёгкой частью длительного процесса.
Таким образом, интеграция Финляндии в НАТО требует от правительства и военных чиновников принятия сложных и дорогих решений.
Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что Финляндии нужна слабая Россия. Так он объяснил слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции против РФ нацелены в том числе на простых российских граждан. По его словам, Финляндия говорит о том, что ей невыгодна сильная Россия. 80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь невыгодно. Им нужна слабая Россия.
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«Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», - рассказал NYT директор по оборонной политике при министерстве обороны Финляндии Янне Куусела.
Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что Финляндии нужна слабая Россия. Так он объяснил слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции против РФ нацелены в том числе на простых российских граждан. По его словам, Финляндия говорит о том, что ей невыгодна сильная Россия. 80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь невыгодно. Им нужна слабая Россия.
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Элина Позднякова