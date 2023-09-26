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Финны почувствовали последствия от вступления в НАТО и поддержки Украины

NYT: Финляндия осознала высокую цену участия в НАТО и поддержки Украины
26 сентября 2023, 07:57
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Финляндия осознала, что участие в НАТО - это очень дорого и не менее сложно, несмотря на то, что присоединение к альянсу прошло довольно быстро, так пишет The New York Times.
Согласно статье, финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе является довольно сложной, дорогой и политизированной. При этом подчеркивается, что быстрое присоединение к НАТО было для Финляндии самой лёгкой частью длительного процесса.
«Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», - рассказал NYT директор по оборонной политике при министерстве обороны Финляндии Янне Куусела.


Таким образом, интеграция Финляндии в НАТО требует от правительства и военных чиновников принятия сложных и дорогих решений.

Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что Финляндии нужна слабая Россия. Так он объяснил слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции против РФ нацелены в том числе на простых российских граждан. По его словам, Финляндия говорит о том, что ей невыгодна сильная Россия. 80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь невыгодно. Им нужна слабая Россия.

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#нато
#финляндия
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Госдеп США заявил, что ничего не знает о запрете брать интервью у Путина
26 сентября 2023, 06:55

Фото: iStock/vincent_ruf

Госдепартамент США ничего не знает о запрете журналисту Такеру Карлсону со стороны американских властей брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
«Не понимаю, о чем он говорит», — ответил Миллер на просьбу прокомментировать слова Карлсона.

Ранее журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет от руководства США. 

Телеведущий отметил, что власти США на протяжении долгого времени пытались взять под свой контроль все американские издания. Из-за этого все работники СМИ находятся в постоянном страхе, боясь сказать что-то, противоречащее позиции официального Вашингтона.

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#сша
#журналисты
#интервью
#владимир путин
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США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Посол Бердыев: США не пригласят Путина на саммит АТЭС
26 сентября 2023, 06:13

Фото: сайт Кремля

США не будет приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, включая президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева.
«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — цитирует агентство слова собеседника.

Бердыев добавил, что Москва продолжает работать с Вашингтоном, пытаясь добиться от них выполнения обязательств как от принимающей стороны мероприятия.

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#москва
#сша
#мид
#посол
#мероприятия
#ограничения
#мид рф
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Le Monde: Саудовская Аравия постепенно перестаёт быть ключевым союзником США
26 сентября 2023, 06:11

Фото: iStock/Racide

Саудовская Аравия сокращает свою зависимость от США, отказавшись от формулы «нефть в обмен на военную защиту», которая действовала ещё с 1945 года, cообщил журналист французского издания Le Monde Жан-Мишель Беза.
«Никогда еще саудовцы так не соответствовали своему прозвищу "нефтяные короли". Они восстановили контроль над рынком нефти при активной поддержке России», — считает он.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты также все активнее в своей внешней политике сотрудничают с Россией и Китаем. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — глава ОАЭ и ключевой союзник Вашингтона, уже два раза за минувший год приезжал в Россию для встреч с президентом Владимиром Путиным. А военно-воздушные силы ОАЭ и Китая уже в скором времени планируют провести первые в истории совместные учения.

«Саудовская Аравия и ОАЭ, признавая многополярный мировой порядок, выстраивают свою политику в соответствии с интересами России и Китая, бросая вызов интересам США. По мере развития националистических проектов они будут оказывать существенное влияние на Ближний Восток и внешнюю политику США», — отмечал политолог Джон Хоффман.

New York Times констатировало, что Соединённым Штатам не удалось убедить Эмираты присоединиться к внешнеполитическому курсу вашингтонской администрации в том, что касается ограничения военных связей с Китаем и «изоляции» России.

Напомним, что с 1 января 2024 года как Саудовская Аравия, так и ОАЭ станут одним из шести новых членов объединения БРИКС — наряду с Ираном, Египтом, Аргентиной и Эфиопией.

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#сша
#нефть
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В Китае считают, что подрыв «Северных потоков» говорит о контроле США над ЕС
26 сентября 2023, 05:37

Фото: iStock/alfexe

Отсутствие результатов расследования Дании, Швеции и Германии и других европейских стран по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» говорит о полном контроле над Европейским союзом со стороны США. Об этом в интервью ТАСС рассказал ведущий эксперт по международным отношениям китайского аналитического института «Тайхэ» Ван Цзайбан.
«Европейские страны больше не обладают суверенной способностью решать вопросы, затрагивающие их основные интересы», — отметил Ван Цзайбан, добавив, что Евросоюз попросту «не смеет озвучивать» результаты расследования без санкции Вашингтона. 

Эксперт считает, что технические возможности «делать подобные вещи» имелись у американских и британских ВМС. Он полагает, что план по подрыву газопроводов принадлежал США, в то время как Великобритания занималась его реализацией.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев отмечал, что что государства, отвечающие за расследование происшествия, отказываются от комментирования хода выяснения причин инцидента. Всё это наводит на вопросы о том, насколько решение проблемы объективно и беспристрастно.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.

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#китай
#северный поток
#евросоюз
#сша
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Конгрессмены запросили у Байдена точную сумму расходов на Украину
26 сентября 2023, 05:12

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Палата представителей Конгресса США официально запросила у администрации президента Джо Байдена сумму расходов американского бюджета на финансовую помощь Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо конгрессменов помощнику Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.
Члены палаты представителей опасаются, что администрация Белого дома может скрывать сведения касательно суммы расходов на помощь Киеву.

Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой, заявлял ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

При этом почти половина всех средств, которые поступили на финансирование  бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.

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#конгресс сша
#финансы
#помощь
#украина
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Посол Антонов призвал США не усиливать в Армении антироссийские настроения
26 сентября 2023, 04:50

Фото: сайт Посольства РФ в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздержаться от опасных слов и действий, приводящих к искусственному усилению в Армении антироссийских настроений.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления представителей американской администрации о якобы ненадежности РФ как партнера для Армении в сфере безопасности Антонов заявил, что такие заявления Вашингтона возмутительны. Посол подчеркнул, что американская сторона "подпевает неконструктивным публичным заявлениям" политиков из Армении, которые пытаются снять с себя ответственность за свои же проколы.

«Задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона», — подчеркнул Антонов в своём Телеграм-канале.

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#сша
#посол
#посольство
#рф
#антонов
#армения
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Количество разведывательных полётов над Крымом с начала года выросло в 3 раза
26 сентября 2023, 04:46

Фото: iStock/viper-zero

США вместе с союзниками по НАТО в три раза увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Так, за неделю с 18 по 24 сентября западные «разведчики» выполнили 21 полет в районе российского полуострова.

В начале года и весной они совершали в среднем один полет в день над акваторией Чёрного моря. За период с 16 по 22 января зафиксированы только семь полетов у Крыма, а с 15 по 21 мая — лишь пять.

За сутки до удара по штабу Черноморского флота РФ, который был нанесен ВСУ 22 сентября, активность разведывательной авиации США и их союзников возросла до шести полетов в сутки.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что удар украинских войск по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Риттер отметил, что во время ракетной атаки по Крыму американский Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух. Он подчеркнул, что самолет такого типа предназначен для сбора данных и радиоэлектронной борьбы.


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#крым
#самолёты
#сша
#нато
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Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне
Белый дом осудил атаку на посольство Кубы в Вашингтоне
26 сентября 2023, 02:44

Фото: iStock/Vacclav

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты осуждают нападение на посольство Кубы в Вашингтоне, произошедшее в воскресенье, и находятся в контакте с дипмиссией для проведения расследования.
«США осуждают нападение на кубинское посольство в Вашингтоне, о котором стало известно в воскресенье. Нападения на дипломатические объекты неприемлемы. Мы находимся в контакте с представителями посольства и правоохранительными органами, чтобы обеспечить надлежащее и своевременное расследование, а также предложить нашу поддержку для будущих усилий по защите дипмиссии», — цитирует агентство слова Салливана.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что неизвестный бросил в здание посольства в Вашингтоне две бутылки с зажигательной смесью. Никто из сотрудников не пострадал, отметил министр. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в свою очередь призвал американские власти отреагировать на произошедшее.

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#сша
#правительство
#мид
#здание
#министр
#расследование
#посольство
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TVP: Берлин и Париж планируют свергнуть правительство Польши с помощью Украины
26 сентября 2023, 02:01

Фото: iStock/miriam-doerr

Франция и Германия пообещали Киеву ускорить вступление в ЕС, если взамен Украина поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши. Об этом сообщила в соцсети X журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич
Обе страны, по словам Косич, оправдывают свои планы тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, которые блокирует Польша. При этом на самом деле ни Франция, ни Германия не желают видеть Украину в числе стран единой Европы.

Журналистка считает, что как Париж, так и Берлин стремятся, во-первых, вернуть свои деловые отношения с Россией, а во-вторых — изменить базовые договоры Евросоюза для увеличения своей власти и полномочий институтов блока.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц не вмешивался в дела Варшавы. По его словам, Шольц плохо понимает ситуацию с мигрантами или поддерживает оппозицию Польши, которая искусственно раздувает скандал вокруг нелегалов и коррупционного скандала при выдаче виз.

Напоминаем, что канцлер ФРГ усилил контроль на границах Евросоюза из-за скандала о подпольной выдаче миграционной службой шенгенских виз жителям Африки и Азии за дополнительную оплату. В схему оказалась впутана правящая партия «Право и справедливость», которая резко выступает против приема беженцев.

В свою очередь, министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, глава бюро международной политики Марчин Пшида, заявил что Польша обойдется без дружбы с Украиной. Кроме того, Пшида подчеркнул, что Украина должна осознавать, что раскол среди европейских стран нельзя допускать, потому что от этого в выигрыше остается третья сторона в лице Москвы.

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Оба государства озвучили свое мнение в ходе Генассамблеи ООН. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который обвиняет своих спасателей. Владимир Зеленский же заявил, что Европа «играют в солидарность в политическом театре» в зерновом вопросе.

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#франция
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