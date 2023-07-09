Финская газета Iltalehti считает недвижимость россиян в стране национальной угрозой

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Недвижимость, принадлежащую российским гражданам, можно считать национальной угрозой для Финляндии.
Своим мнением поделился автор финской газеты Матти Таннер. Он назвал недвижимость россиян национальной угрозой для страны.
По его словам, возможные государственные сделки в сфере недвижимости приведут к негативным последствиям для Хельсинки. Российские предприниматели приобретают недвижимость и ресурсы, которые в будущем могут быть использованы в военных целях, пишет Iltalehti.
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«Недвижимость россиян может быть использована в качестве воздействия на Финляндию», —пишет Таннер.
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Мария Фирсова