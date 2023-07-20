Финская мэрия отобрала коттедж у российского консульства

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Власти финского города Турку закрыли представителям российского генконсульства доступ к коттеджу на острове Какскерра, сообщила Минна Арве на своей странице в Twitter.
«Турку немедленно прекратит использование коттеджа в Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно», - написала Арве.Напомним, в июне 2023 года Финляндия объявила о высылке девяти российских дипломатов из стран. В ответ на это, МИД РФ заявило о прекращении работы консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.
«Тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является неожиданным. Это решение вывело ситуацию в новое измерение», – заявил он.Читайте также:
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