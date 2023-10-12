Финская полиция заявила о «внешних следах» у места поломки газопровода Balticconnector

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В Финляндии полиция, совместно с коллегами из Эстонии расследующая инцидент с поломкой газопровода Balticconnector, заявила об обнаружении на морском дне «внешних следов». Об этом пишет РИА Новости.
«На данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы», — цитирует агентство слова Симолы.
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