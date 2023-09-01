Финский генерал Товери заявил, что Запад боится давать ВСУ современную технику из-за России

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бэн Ходжес высказал мнение о необходимости изоляции Крымского полуострова и создания условий, при которых он перестанет быть стратегически важным для российских военных операций. В интервью американскому журналу Newsweek, он подчеркнул, что американские усилия направлены на создание значимой области в регионе, необходимой для изменения ситуации.