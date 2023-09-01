Финский генерал Товери заявил, что Запад боится давать ВСУ современную технику из-за России

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Бывший глава разведки генштаба Финляндии, генерал-майор в отставке Пекка Товери заявил, западные страны в основном поставляют ВСУ устаревшие машины, потому что бояться, что современная техника после передачи Украине может оказаться в руках РФ.
«Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит», — цитирует издание слова Товери.
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