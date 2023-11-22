Финский премьер Орпо подтвердил закрытие всех КПП на границе с РФ, кроме одного

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Финляндия закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного, это подтвердил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Сегодня стало известно о решении финского правительства оставить лишь один КПП на границе с РФ открытым. Речь идёт о Раджа-Йоосеппи. Премьер-министр страны Петтери Орпо подтвердил, что этот пункт останется единственным способом пересечь финско-российскую границу.
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