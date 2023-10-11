Финский журналист Хейсканен заявил о грабеже россиян Финляндией

Ранее таблоид Bild писал, что в Израиле может развернуться война сразу на пять фронтов. Так, со стороны Ливана и Сирии уже производились обстрелы израильской территории. Предполагается, что в войну могут вступить Иран, Ирак и Йемен. Предполагается, что конфликт затянется надолго.Напомним, что вооружённый конфликт в Израиле начался 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. Премьер-министр страны Нетаньяху заявил, что в Израиле разразилась не военная операция, а настоящая война.Путин: Россия поддерживаетПремьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и ПалестинуВ Израиле договорились о формировании