Финский журналист Хейсканен заявил о грабеже россиян Финляндией

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Финский журналист Кости Хейсканен заявил, что Финляндия, которая отличается своей русофобской политики, поддерживает фактически грабительскую деятельность в отношении россиян, имеющих собственность в стране.
«Владельцы не могут поехать в свои квартиры и дачи. Это грабёж, который поддерживается на государственном уровне. Люди, которые в своё время думали начиная с 2000-х годов благодаря рекламе, по которой Финляндия рядом и хорошо бы там купить домик, поверили в то, что это правовое государство. Но их просто сейчас обманули», – объяснил в беседе с «Царьградом» Хейсканен.
Он отметил, что юридически недвижимость в Финляндии могут конфисковать недвижимость, например, за долги или неуплату коммунальных услуг. При этом, в руководстве страны звучали предложения конфисковывать имущество наших сограждан в пользу Украины.
«Кроме 5 тыс. проживающих в Израиле граждан ЛР, около 64-65 человек приехали в Израиль в качестве туристов и по делам. Они обратились в посольство за консультацией, на данный момент, им консульская помощь не нужна, но МИД находится с ними в контакте и при необходимости окажут помощь», — приводят argumenti.ru сообщение МИД Латвии.
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