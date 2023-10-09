Фирма из Москвы пыталась незаконно вывезти в Корею 5900 тонн металлолома

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Компания из Москвы пыталась незаконно вывезти за рубеж 5900 тонн лома черных металлов через Приморье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).
Отмечается, что недобросовестные участники ВЭД в декларациях на товары указали недостоверные сведения, задекларировав металлолом как бывшие в употреблении ж/д рельсы.
Таким образом, московская фирма уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму около 140 млн руб. В настоящее время по данному факту возбуждены три уголовных дела.
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«При этом фирма предоставила в таможенный орган недействительные документы, которые содержали недостоверные сведения о вывозимом товаре», — отметили в ДВТУ.
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Диана Аванесян