Фицо: Глава Словакии Чапутова намеренно тянет с назначением нового правительства

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава республики Зузана Чапутова специально затягивает назначение нового правительства. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент нашла еще одну причину потянуть время — кандидатуру Рудольфа Гуляка от партии SNS на должность министра окружающей среды», — цитирует агентство слова Фицо.
Словацкий политик напомнил, что Чапутова не назначает правительство, пока Гуляку предлагают на пост министра. Фицо подчеркнул, что это противоречит нормам конституции Словакии. Он добавил, что президент не заботится об интересах народа, так как не планирует переизбираться на свой пост.
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