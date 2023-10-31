Фицо: Слова Зеленского в Европейском совете встретили без интереса

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook* заявил, что участники заседания Европейского совета без интереса встретили обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Я ничуть не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Евросовета встретили без интереса, времена меняются, еще недавно его везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных палатах, как это было в США», — говорится в публикации.
Фицо отметил, что во время обсуждения Европейского совета по Украине ощущалась «страшная усталость». По мнению премьера, Евросоюз по отношению к Украине копирует политику Соединённых Штатов и поощряет направление Киеву оружия и денег.
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Диана Аванесян