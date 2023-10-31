Фицо: Слова Зеленского в Европейском совете встретили без интереса

В палату представителей конгресса США был внесен законопроект, который предусматривает предоставление экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов отдельно от других запросов американского президента Джо Байдена по финансированию военной поддержки Украины, Тайваня и других расходных статей.