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Нидерланды оставят себе истребители F-16, поставку которых они обещали Киеву, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он увязал это с грядущими нынешней осенью парламентскими выборами, о чем написал в своём аккаунте в социальной сети X (экс-Twitter).
«Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому <...> Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит <...> Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — написал Филиппо.Ранее агентство Reuters написало о том, что Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов.
При этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат cообщал, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.
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