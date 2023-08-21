Флориан Филиппо: Нидерланды не отдадут F-16 Украине по политическим причинам

«Если ты не переведёшь деньги меня убьют», — закончил Раидин разговор с матерью.





По его словам, сотрудник СБУ позвонил матери Виктора и велел ему сказать, чтобы та связалась с его другом, который объяснит, как перевести выкуп на указанный украинскими спецслужбами номер счета.Также он рассказал журналистам, что были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Например, жена одного из его фронтовых товарищей более полугода исправно переводила деньги вымогателям из СБУ, однако её муж по-прежнему сидит в тюрьме, а они «как били — так и бьют».