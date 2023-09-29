Focus: Германия закупит у Израиля системы ПРО Arrow 3

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Германия стремится укрепить свою противоракетную оборону (ПРО). Накануне, 28 сентября, в Берлине был подписан договор о покупке у Израиля системы ПРО Arrow 3.
Комитет бундестага по обороне при поддержке бюджетной комиссии проголосовал за закупку израильских систем ПРО в июне нынешнего года. Финансирование будет производиться из специального фонда для модернизации бундесвера (Вооруженные силы ФРГ). Писториус считает, что Германия сможет использовать Arrow 3 с конца 2025 года.
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