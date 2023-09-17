Focus: Отказ Шольца пожать руку Лаврову — проявление слабости

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Канцлер Германии Олаф Шольц проявил слабость, отказавшись пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G20 в Нью-Дели. Это была неуклюжая попытка продемонстрировать «изолированность» Москвы.
Такое мнение высказал немецкий обозреватель издания Focus Ульрих Райтц. Он также отметил. что примеру канцлера последовала и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, чтобы дополнительно подчеркнуть, что россияне находятся в изоляции. Но журналист считает, что попытка не удалась.
Далее в материале говорится о том, что такая демонстративная и символическая политика ни к чему не приведет. В качестве положительного примера приводятся взаимоотношения России и государств, входящих в БРИКС. Действия же немецких политиков усиливают чувство собственной правоты, но на самом деле являются проявлением слабости, заключает Райтц.
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«Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра всё ещё будут существовать», — указано в публикации.
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Александр Бойцов