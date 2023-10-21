Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине

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Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент России Владимир Путин «проиграет конфликт на Украине».
Один из пользователей написал, что Евросоюз должен сохранять нейтралитет и стремиться к мирному процессу, а не нацеливаться на разжигание конфликта. Другой пользователь отметил, что действия и заявления Европейской комиссии являются лицемерными.
Большинство читателей также призвали Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления Вашингтона о «проигранном» конфликте на Украине, заявил, что раз конфликт проигран РФ, то пускай США заберут вооружения.
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Екатерина Коршунова