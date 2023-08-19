Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России

Фото: Telegram-канал ЕК
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою обеспокоенность по поводу простого прекращения огня на Украине, считая, что это лишь «заморозит» конфликт. Она высказала свои мысли в ходе форума по безопасности в Словакии.
Несмотря на предложения некоторых сторон о достижении перемирия на Украине, фон дер Ляйен подчеркнула, что такой шаг не приведет к устойчивому миру.
Она также подчеркнула, что ни одна страна не будет готова вкладываться в восстановление Украины из-за риска возобновления конфликта. Глава Еврокомиссии уверена, что настоящий мир придет лишь после того, как российские войска покинут территорию Украины.
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«Прекращение огня, которое просто замораживает конфликт, не даст стабильного мира. Перемирие будет неустойчивым и дестабилизирующим для региона вдоль линии соприкосновения», — заявила она.
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Артем Кузьмин