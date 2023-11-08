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Фонд жены президента Украины Елены Зеленской оказался причастен к торговле украинскими детьми. Их продают в публичные дома или для трансплантологии. Такие данные получены французским журналистом Робертом Шмидтом в ходе расследования. Об этом рассказала вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.
По ее словам, о продажах украинских детей для европейских педофилов рассказал бывший сотрудник Фонда Зеленской.
Она также добавила, что российская Парламентская комиссия по расследованию преступлений, совершенных по отношению к украинским детям киевским режимом, причастен и фонд «Спасем Украину». Его возглавляет бывший Уполномоченный по правам ребенка при офисе Зеленского Николай Кулеба.
По словам Кузнецовой, преступники стараются не оставлять следов, однако уже известно о связи фонда Елены Зеленской с политическими кругами США, Канады и Великобритании. При этом Фонд Зеленской стал курировать сиротские учреждения, и проводить эвакуацию детей.
Таким образом, Зеленский с помощниками занимается организацией похищений детей и их продажей в публичные дома или для нужд трансплантологии, заключила вице-спикер Государственной Думы РФ.
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«Бедные украинские дети вывозились с территории Украины под благовидным и лживым предлогом об эвакуации в безопасные европейские детские дома. В итоге оказались в руках сутенёров», - пишет Кузнецова в своем Telegram-канале.
По словам Кузнецовой, преступники стараются не оставлять следов, однако уже известно о связи фонда Елены Зеленской с политическими кругами США, Канады и Великобритании. При этом Фонд Зеленской стал курировать сиротские учреждения, и проводить эвакуацию детей.
Таким образом, Зеленский с помощниками занимается организацией похищений детей и их продажей в публичные дома или для нужд трансплантологии, заключила вице-спикер Государственной Думы РФ.
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Элина Позднякова