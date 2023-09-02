Фонд Нобеля отозвал приглашение российскому послу на церемонию вручения премии в Стокгольме

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Фонд Нобеля отозвал приглашения послам России, Белоруссии и Ирана на торжественную церемонию вручения премии, которая пройдет в Стокгольме. Об этом сообщается в специальном заявлении, опубликованном на сайте организации.
В заявлении сказано, что резко отрицательная реакция Швеции «полностью затмила» изначальное решение о приглашении глав дипломатических миссий. Поэтому было принято решение повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов на церемонию. В фонде уточнили, что отозвали недавние приглашения послам Белоруссии, России и Ирана.
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