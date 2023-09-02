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Фонд Нобеля отозвал приглашение российскому послу на церемонию вручения премии в Стокгольме

02 сентября 2023, 14:40
Фото: istockphoto/WDnet

Фото: istockphoto/WDnet

Фонд Нобеля отозвал приглашения послам России, Белоруссии и Ирана на торжественную церемонию вручения премии, которая пройдет в Стокгольме. Об этом сообщается в специальном заявлении, опубликованном на сайте организации.

В Нобелевском фонде сослались на необходимость учитывать резкую реакцию Швеции по этому поводу. Ранее в организации пообещали, что послы всех стран, которые имеют дипломатические представительства в Швеции и Норвегии, будут приглашены на церемонию вручения премии.

В заявлении сказано, что резко отрицательная реакция Швеции «полностью затмила» изначальное решение о приглашении глав дипломатических миссий. Поэтому было принято решение повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов на церемонию. В фонде уточнили, что отозвали недавние приглашения послам Белоруссии, России и Ирана.

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#посол
#церемония
#швеция
#премия
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Reuters: НАТО проведёт учения на Балтике, чтобы отработать атаку на Россию в случае обострения конфликта
02 сентября 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак назвал главной целью военно-морских учений НАТО в Балтийском море отработку действий для сдерживания России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он заявил, что такими действиями НАТО отправляет России сигнал о бдительности.

Кроме того, он подчеркнул, что «натовским» военным важно обеспечить надёжное сдерживание, которое при необходимости предполагает нападение.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нынешняя нестабильная ситуация не исключает прямого столкновения России и НАТО.

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#нато
#украина
#россия
#учения
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«Может уничтожить Техас». Принятие на вооружение ВС РФ «Сармат» вызвало панику в США
02 сентября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» в теории может уничтожить территорию, превышающую по площади штат Техас. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
Автор публикации отмечает, что принятие Россией на вооружение «Сармата» еще больше увеличило разрыв между РФ и США в потенциале их стратегических ракетных войск наземного базирования. Причина кроется в том, что арсенал американских межконтинентальных баллистических ракет является на сегодняшний день самым старым и наименее совершенным в мире.

В этой связи вспоминается заявление президента России Владимира Путина, в котором он отметил, что новый ракетный комплекс обладает прекрасными технико-тактическими характеристиками и способен преодолевать любые современные средства противоракетной обороны. Российский лидер добавил, что аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет. Обозреватель Military Watch Magazine предположил, что решение о задействовании «Сармата» было принято в связи с растущей угрозой прямого вмешательства стран НАТО в конфликт на Украине.

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#сша
#конфликт
#комплекс
#вооружение
#лидер
#нато
#рф
#ракета
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Newsweek: Байден не смог объяснить американцам, зачем США участвуют в конфликте на Украине
02 сентября 2023, 14:54

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден не смог объяснить рядовым американцам, зачем страна участвует в конфликте на Украине, из-за чего большая часть населения выступает против выделения средств для военной помощи ВСУ. Об этом сообщает издание Newsweek.
Уточняется, что проведённый CNN опрос среди граждан США показал, что 55% выступают против дополнительного финансирования, а 51% считает, что США уже достаточно сделали для помощи Украине.

Издание сообщает, что такая статистика сильно отличается от данных февраля прошлого года, когда началась СВО. Тогда 62% респондентов заявили, что США должны предоставлять Украине как можно больше новых пакетов военной помощи. 

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#сша
#украина
#байден
#помощь
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Wyborcza: В Польше закрыли крупнейший центр помощи украинским беженцам
02 сентября 2023, 14:15

Фото: istockphoto/Stadtratte

В Польше закрыли крупнейший в стране центр поддержки беженцев с Украины. Он был размещен в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине неподалеку от Варшавы.
Решение о закрытии центра принимал воевода (руководитель местной администрации) Тобиаш Боченьский. Его пресс-секретарь Дагмар Залевский в беседе с местной газетой Wyborcza пояснил, что содержать такой большой центр просто не было никакого смысла. На момент закрытия в центре находились около 300 украинских беженцев.

При этом самих украинцев о закрытии центра никто не предупредил, они оказались поставлены перед фактом. Некоторые из них были вынуждены вернуться на Украину. Как сказал один из теперь уже бывших сотрудников центра, им неизвестно, где в настоящее время находится часть беженцев. Администрацию Варшавы тоже удивило известие о закрытии центра. Пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт, сообщила, что с ними это никто не согласовывал.

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#польша
#центры
#беженцы
#помощь
#украина
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Экс-президент Молдавии Додон заявил, что страна не выживет без сотрудничества с Россией
02 сентября 2023, 14:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Молдавия нуждается в возобновлении сотрудничества с Россией, в частности, в сферах энергетики и торговли. Об этом в своём Telegram-канале сообщил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов в республике Игорь Додон.
Он заявил, что государство «не выживет» без России, поскольку оно нуждается в российских энергоресурсах и рынке. 

Додон добавил, что, например, собранный урожай яблок в размере 400-500 тысяч тонн некуда продавать, кроме как в страны СНГ и Россию. 

Одновременно с этим экс-президент республики сообщил, что Молдавия не должна зависеть от России или европейских стран. Он отметил важность проведения промолдавской политики.

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#молдова
#россия
#сотрудничество
#торговля
#энергетика
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Депутат Останина призвала ужесточить миграционную политику после случая в волгоградской школе
02 сентября 2023, 13:06

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Депутат Государственной думы, глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с инициативой пересмотреть и ужесточить нормы миграционного законодательства после случая в волгоградской школе, когда учительница отказалась от класса, в котором дети мигрантов почти не знали русский язык.
При этом парламентарий подчеркнула, что учитель обязан уметь общаться со школьниками не языке детства. Он отметила, что дети мигрантов не виноваты, что родители не дали им возможности изучить русский язык. Большая часть вины здесь лежит на политиках, которые, принимая решение об упрощенном получении гражданства или вида на жительство, не ставят обязательным условием знание русского языка, как это делается в других странах. Депутат считает решение этого вопроса очень важным.

Также Нина Останина поддержала инициативу главы фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова о количестве детей мигрантов в классах российских школ — не более десяти процентов таких учеников. Она считает, что это поможет ребятам из стран СНГ быстрее социализироваться, подтянуть знание языка в процессе общения со сверстниками, стать частью российского общества.

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#учитель
#дети
#родители
#русский язык
#депутат
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Политический обозреватель Хортон: США не волнует судьба украинцев
02 сентября 2023, 12:48

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Правящая элита США вовсе не собирается заканчивать конфликт на Украине. Им безразлична судьба гибнущих солдат, как русских, так и украинских. Об этом заявил американский писатель и радиоведущий, директор Либертарианского института Скотт Хортон.
В интервью для YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что американские власти не особо заботит положение граждан их собственной страны, и уж тем более им наплевать на огромные потери, которые несут украинцы на фронте. Представители правящей элиты США даже не скрывают, что экономическое положение простых американцев их не слишком заботит, и продолжают отправлять деньги налогоплательщиков на поддержку киевского режима.

Хортон также согласился с мнением, что в случае поражения на президентских выборах нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его окружение будут препятствовать прекращению украинского конфликта. По мнению писателя, в США не существует такого понятия, как национальные интересы, а политики действуют исключительно ради собственной выгоды. Хортон с грустью сделал вывод, что страной управляют настоящие монстры.

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#сша
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#страны
#youtube
#интервью
#джо украина
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Депутат ГД Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
02 сентября 2023, 11:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГД РФ

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Скол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.
Он отметил, что быть губернатором — это тяжелая и ответственная работа, и если он не уверен, что сможет выполнять ее должным образом, то не считает для себя возможным и правильным принимать участие в выборах. Сокол добавил, что он принял сложное, но честное решение. Депутат добавил, что продолжит возглавлять региональное отделение «Единой России», а все обещания, данные избирателям, будут выполнены.

Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля с перитонитом. По этому поводу ему была проведена операция. Затем парламентария выписали, но 31 августа его вновь госпитализировали из-за резко наступивших осложнений. В настоящее время речь о выписке пока не идет.

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#депутат
#выборы
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США и Франция стремятся дипломатически урегулировать ситуацию в Нигере
Глава Пентагона Остин и министр ВС Франции Лекорню обсудили ситуацию в Нигере
02 сентября 2023, 10:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооружённых сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню провели телефонный разговор, в котором заявили о стремлении обеих стран урегулировать ситуацию в Нигере дипломатическим путём, а также отметили важность взаимодействия с партнёрами в Африке. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
Уточняется, что Остин и Лекорню детально обсудили нестабильную ситуацию в Нигере и рассмотрели варианты её урегулирования. 

Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября. 

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