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Вашингтон ошибается, когда ведет диалог с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы. Об этом сообщает Foreign Affiars.
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это российский лидер вспомнил русскую поговорку «век живи — век учись», добавив, что если учиться, тогда не будет стремления никого подавлять. Путин подчеркнул, что необходимо научиться уважать других, тогда желание кого-то подавить не появится.
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