Foreign Policy: Экс-адмирал ВМС США Ставридис предложил открывать огонь по российским кораблям в Черном море

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантический альянс должен сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы со стороны ВМФ России немедленно открывать огонь. Об этом пишет Foreign Policy.
«Необходимо сопровождать украинские грузы. У США, Болгарии, Румынии и Турции достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе», — заявил Ставридис, который во время ирано-иракской войны в восьмидесятые годы прошлого века принимал участие в операции «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Чёрном море после приостановления участия России в зерновой сделке прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Экипажем ракетного катера «Ивановец» в северо-западной части Чёрного моря были выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по мишени.
В свою очередь, в Минобороны Украины заявили, что государство, начиная с 21 июля, будет рассматривать все суда, которые следуют по Чёрному морю в порты РФ, как перевозящие военные грузы.
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Чёрном море после приостановления участия России в зерновой сделке прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Экипажем ракетного катера «Ивановец» в северо-западной части Чёрного моря были выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по мишени.
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Артем Путинцев