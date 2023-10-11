Форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине в середине октября

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Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине 17-18 октября. В рамках мероприятия должны состояться переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
По информации МИД, китайский лидер Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия форума и выступит там с приветственной речью, а также проведет дружественный банкет и двусторонние мероприятия на высшем уровне для гостей, которые станут участниками форума.
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Александр Бойцов