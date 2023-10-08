Fox News: Израиль готовится к возможности конфликта сразу на нескольких фронтах

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Сотни тысяч израильтян призываются в армию, а Израиль готовится к возможности конфликта сразу на нескольких фронтах. Об этом сообщил специальный корреспондент телеканала Fox News в Иерусалиме Трой Инст.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении к гражданам заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».
В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».
Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.
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В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».
Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.
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Артем Путинцев