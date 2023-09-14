Fox News: В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году

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В США сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал действующего американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в следующем году. Об этом сообщает Fox News.
«80-летний президент Байден, когда выдвигал свою кандидатуру, говорил, что он - переходная фигура к следующему поколению. Что ж, пора переходить», — цитирует телеканал слова Ромни.
76-летний Ромни заявил, что по причине возраста сам планирует отказаться от нового срока в сенате.
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