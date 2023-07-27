Фракция ЛДПР предложила ввести налоговый вычет за лечение участников СВО

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Думская фракция ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет для тех, кто помогает в лечении участников специальной военной операции. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет в сумме 13% для тех, кто оплачивает высокотехнологичную медицинскую помощь участникам СВО. Причем отталкиваться следует от потраченной суммы, а не руководствоваться лимитом 120 тысяч рублей. Такая мера, отметил Слуцкий, поможет привлечь частные компании и обеспечить быструю адресную помощь раненым бойцам. Также предлагается возмещать часть затрат и на обычные медицинские услуги.
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