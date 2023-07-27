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Фракция ЛДПР предложила ввести налоговый вычет за лечение участников СВО

27 июля 2023, 09:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Думская фракция ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет для тех, кто помогает в лечении участников специальной военной операции. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

В своем телеграм-канале он написал, что в Центры правовой поддержки участников СВО и членов их семей стекаются обращения со всей страны. Бойцам нужна помощь, причем немедленно. Очередь от трех месяцев на протезирование Слуцкий назвал совершенно недопустимым проявлением отношения к тем, кто рискует своей жизнью и здоровьем, защищая Родину.

ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет в сумме 13% для тех, кто оплачивает высокотехнологичную медицинскую помощь участникам СВО. Причем отталкиваться следует от потраченной суммы, а не руководствоваться лимитом 120 тысяч рублей. Такая мера, отметил Слуцкий, поможет привлечь частные компании и обеспечить быструю адресную помощь раненым бойцам. Также предлагается возмещать часть затрат и на обычные медицинские услуги.

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В Запорожской области обличили очередную ложь Киева
Рогов назвал заявление Галущенко о взрыве на ЗАЭС ложью
27 июля 2023, 08:02

Фото: iStock/vlastas

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью заявление министр энергетики Украины Германа Галущенко о взрыве на Запорожской АЭС, в интервью «РИА Новости».
Ранее Галущенко заявил, что реактор на ЗАЭС может рвануть в любой момент, поскольку Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности станции.  

«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

Ранее стало известно, что четвертый и пятый блоки Запорожской АЭС перевели в режим «останова» для технических работ. Четвертый блок перевели в режим «горячий останова» для обеспечения станции паром. Пятый же – в режим «холодный останов» для техосвидетельствования.

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США извлекли неверные уроки из Корейской войны

Украина станет жертвой президентских выборов в США


#сша
#украина
#аэс
#станции
#магатэ
#заэс
#рогов
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США извлекли неверные уроки из Корейской войны
GT: Китай сможет ответить на агрессию со стороны США
27 июля 2023, 07:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китай стал значительно сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, пишет издание Global Times.
«Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», - прокомментировали ситуацию журналисты.  

По мнению издания, американские политики извлекли неверные выводы из Корейской войны, и сейчас пытаются подтолкнуть Вашингтон к новым конфликтам и военным столкновениям. При том, что, по мнению GT, Корейская война стала «крупнейшим поражением американской армии в истории».  

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#сша
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Yonhap: Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне выставку вооружений
27 июля 2023, 07:24

Фото: Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК)

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном и передал ему личное послание от российского президента Владимира Путина, передает агентство Yonhap. После прошедших переговоров оба политика посетили выставку вооружений в северокорейской столице, а также торжественный гала-концерт по случаю 70-летия победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отметило, что переговоры Шойгу и Ким Чен Ына «послужили поводом для дальнейшего укрепления сотрудничества в условиях постоянно меняющейся региональной и международной обстановки в сфере безопасности».



Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой — министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. В российском оборонном ведомстве позже сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств.

Сергей Шойгу прибыл в КНДР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

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#сергей шойгу
#сотрудничество
#кндр
#переговоры
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В Крыму назвали новые угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»
Глава парламента Крыма Константинов назвал новые угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»
27 июля 2023, 06:18

Руководитель парламента Республики Крым Владимир Константинов назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке захвата российского полуострова «брехливым терроризмом». Об этом пишет РИА Новости.
Глава крымского парламента отметил, что Украина должна отчитываться перед иностранными «хозяевами», а Киеву больше не о чем говорить.

«А поскольку говорить для них — едва ли не главное занятие, то этакий «брехливый терроризм» идёт у них впереди реальных дел. Вот и посылают они каждый день угрозы нам. А вместе с тем — пытаются отвлечь и западную публику, убедить хозяев, что они ещё вполне состоятельны для дальнейшего стратегического использования», — цитирует агентство слова Константинова.

Он добавил, что для киевских властей переход к активным террористическим действиям является естественным.

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#украина
#сво
#крым
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ЦТАК: Министр обороны России Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном
27 июля 2023, 03:31

Фото: iStock/Motortion

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Агентство отметило, что встреча Шойгу с Ким Чен Ыном послужит дальнейшему углублению связей между двумя странами.

Сергей Шойгу прибыл в КНДР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой — министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. В российском оборонном ведомстве позже сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств. 

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#сергей шойгу
#кндр
#переговоры
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Зеленский подтвердил ряд попаданий по Украине
Зеленский сообщил о «нескольких попаданиях» из-за атаки по территории Украины
27 июля 2023, 02:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате серии взрывов по стране были зафиксированы попадания. Об этом он сказал в ходе обращения в своем Телеграм-канале.
«Есть несколько попаданий», — проинформировал украинский лидер.

Другие подробности Зеленский сообщать не стал.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
#бпла
#сво
#зеленский
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МВД РФ: Выдавшая ордер на арест Путина судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск
27 июля 2023, 02:18

Фото: iStock/Monique_Shaw

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена МВД России в уголовный розыск. Это следует из данных базы розыска министерства.
Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому сама постановка вопроса решения суда неприемлема, а любые его решения с точки зрения права являются ничтожными.

Следственный комитет РФ заявил, что ордеры, выданные в отношении Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой не законны, и заочно предъявил обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли ордер на арест российского лидера. 

Фигурантами дела являются прокурор МУС Карим Хан (также объявленный в розыск МВД РФ), а также судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.

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#суд
#мвд
#розыск
#ск рф
#владимир путин
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Армия Нигера сообщила о смещении президента страны и закрытии границ
27 июля 2023, 01:44

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Об этом 27 июля сообщает Reuters. Также по всей стране объявлен комендантский час.
«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — говорится в сообщении агентства.

Накануне администрация президента Нигера сообщала о попытке армейского мятежа, который начался после того, как президент Базум вознамерился уволить командующего своей гвардии — генерала Омара Чиани. Чиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Махамаду Иссуфу.

26  июля портал Jeune Afrique сообщил о том, что члены президентской гвардии задержали Базума в его резиденции — президентский дворец с самого раннего утра был оцеплен армейскими машинами. При этом президент отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.

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#военные
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Слуцкий: НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море
Слуцкий заявил, что НАТО не отдаёт отчёт своим действиям при усилении разведки в Чёрном море
27 июля 2023, 01:32

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что увеличение разведки НАТО в регионе Чёрного моря, включая использование БПЛА, подтверждает — Североатлантический альянс не отдаёт отчет своим действиям и повышает своими действиями риски прямого столкновения с Россией.
«НАТО собирается усилить наблюдение и разведку в Черном море, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и БПЛА. Отдает ли после этого альянс себе отчёт в полной мере? Даже западные эксперты отмечают, что увеличение присутствия на морских маршрутах натовских кораблей и самолетов-разведчиков повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с РФ», — написал политик в своем Телеграм-канале.

По словам Слуцкого, заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке является очередной русофобской пустышкой.

Он добавил, что обещания НАТО поддерживать киевский режим — пустые слова, а обвинения российской стороны в мировом продовольственном кризисе — ложь.

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#россия
#нато
#чёрное море
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