Франция и КНР скоординировали позицию по Украине

Фото: Фотобанк Московской области
По информации источника, министр иностранных дел Китая Ван И совместно с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном пришли к соответствующему соглашению в рамках телефонных переговоров.
Напомним, телефонный разговор прошел через несколько дней после того, как завершилась поездка специального представителя Китая по евразийским делам Ли Хуэя. Он посетил ряд городов, в том числе Москву, Киев, Варшаву, Париж и Берлин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский назвал виновного в разрушении Каховской ГЭС.